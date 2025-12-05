Brescia | mercatini invernali di riuso

Per salutare l'inizio della stagione invernale, abbiamo deciso di organizzare una festa.Un'occasione per stare insieme e vivere il quartiere prima delle festività natalizie. Cosa troverai:• Bancarelle di associazioni, vintage, hobbisti e handmade• Bevande calde, panini e cibo per tutta la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cosa fare a Natale a Brescia e provincia: la guida a mercatini e eventi Vai su X

ProLoco Artogne. Auni · Twinkling Lights. Mercatini di Natale, 14 dicembre, Artogne, Provincia di Brescia! Più di 60 espositori, intrattenimento e punti ristoro! Non mancare! #mercatinidinatale #natale #artogne #vallecamonica #prolocoartogne #vallecamonicae - facebook.com Vai su Facebook

Nona edizione del Mercatino del riuso e riciclo - "Riuso" e "riciclo": si riutilizza un bene che non è ancora diventato un rifiuto e si ricicla ciò che potrebbe esserlo già perché apparentemente non è più funzionale allo scopo per il quale è stato ... Segnala ecodibergamo.it

A Milano cresce il fenomeno dei mercatini tra vintage, riuso e artigianato. Spazio anche a yoga e food - Vintage, dell’antiquariato o dell’artigianato, negli ultimi anni si sono moltiplicati in tutta la città, soprattutto nei week end. Secondo milano.corriere.it

Mercatino del riuso e dell’antiquariato, slitta il debutto - PONTEDERA Slitta il debutto del nuovo Mercatino del Riuso e dell’antiquariato di Pontedera. Lo riporta lanazione.it

Venticinque anni di Mercatini del riuso - Dopo la pausa di agosto e settembre, nel centro storico di Savignano, il 5 ottobre, torneranno i mercatini del riuso della prima domenica del mese che quest’anno festeggiano i 25 anni insieme alla ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Torna il mercatino del riuso - Domani torna in centro storico a Luzzara il mercatino del riuso, antiquariato e handmade, a partire dalle ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Gastronomia e mercatini. Da Brescia a Bergamo - Nel Bresciano, oggi e domani sono dedicati alla mela, con la Festa delle mele, frutto di stagione a Piancogno (Valle Camonica). Lo riporta quotidiano.net