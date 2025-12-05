Brescia | Caccia al tesoro con Santa Lucia - Missione caramelle rubate

Bresciatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una magica avventura attende bambine e bambini al negozio Giustacchini di Sant'Eufemia a Brescia. L'elfo birichino di Babbo Natale ha fatto uno scherzetto niente male: ha rubato tutte le caramelle di Santa Lucia e le ha nascoste in giro per il negozio!Per fortuna ha lasciato alcuni indizi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

