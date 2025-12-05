Brescia | Caccia al tesoro con Santa Lucia - Missione caramelle rubate
Una magica avventura attende bambine e bambini al negozio Giustacchini di Sant'Eufemia a Brescia. L'elfo birichino di Babbo Natale ha fatto uno scherzetto niente male: ha rubato tutte le caramelle di Santa Lucia e le ha nascoste in giro per il negozio!Per fortuna ha lasciato alcuni indizi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Vi aspetto per una bellissima caccia al tesoro al Castello di Melfi! ?ingresso gratuito! Stella Brescia Tuttifrutti. Semi di autonomiaCentro Educativo StellAba Renis Coviello Ceas Vulture Fundone Vincenzo - facebook.com Vai su Facebook
Impazza «Cash Catch Brescia», la caccia al tesoro con soldi veri e indizi forniti via Instagram - Da quasi quattro mesi i bresciani di tutte le età partecipano alla caccia al tesoro settimanale promossa dalla pagina Instagram «Cash Catch ... Riporta brescia.corriere.it
Caccia al tesoro nei borghi. Alla scoperta del cuore d’italia. E un tuffo nella tradizione - Domenica 6 ottobre, andrà in scena la Caccia ai Tesori Arancioni, l’iniziativa del Touring Club Italiano che invita a scoprire le ... Come scrive quotidiano.net