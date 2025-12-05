Brasile muore in palestra durante un esercizio di pesi su panca | il bilanciere gli scivola dalle mani cadendogli sul petto
Un uomo di 55 anni è morto in Brasile in seguito a un incidente mentre eseguiva un esercizio di panca piana presso una palestra di Olinda, nello stato di Pernambuco (nord-est). Un video diffuso sui social mostra Ronald José Salvador Montenegro nel momento in cui il bilanciere gli scivola dalle mani, cadendogli sul petto. Le telecamere di sicurezza lo hanno ripreso mentre riesce ad alzarsi dopo l’impatto,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
