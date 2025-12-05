Brasile incendio sulla pista | fumo e caos prima del decollo

Momenti di tensione giovedì sera all’aeroporto internazionale di San Paolo, in Brasile. Un Airbus A320 diretto a Porto Alegre è stato evacuato d'urgenza dopo che un incendio è scoppiato poco prima del decollo. Le immagini mostrano fumo e agitazione sulla pista mentre passeggeri e membri dell'equipaggio abbandonano rapidamente il velivolo. Secondo i media locali, le fiamme si sono sviluppate durante le operazioni di imbarco. Le autorità aeroportuali hanno isolato l'area per consentire le verifiche tecniche e ripristinare la piena operatività della pista. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brasile, incendio sulla pista: fumo e caos prima del decollo

Scopri altri approfondimenti

Brasile, aereo evacuato all’aeroporto di San Paolo dopo un incendio a terra tg.la7.it/esteri/aereo-a… Vai su X

Momenti di tensione a #Belém, in Brasile. Ieri sera un incendio è divampato nella Blue Zone della #COP30, proprio dove i leader mondiali erano riuniti per trovare una quadra su come affrontare la crisi climatica. In pochi minuti il caos: delegati e giornalisti si s - facebook.com Vai su Facebook

Brasile, incendio su un Airbus: tutti i passeggeri evacuati senza feriti - Un Airbus A320 della compagnia LATAM Airlines ha preso fuoco sulla pista di San Paolo in Brasile mentre era pronto al decollo verso Porto Alegre, generando momenti di panico tra i ... Lo riporta ilmattino.it

Aereo in fiamme sulla pista in Brasile: evacuato un Airbus A320 prima del decollo - Un Airbus A320 diretto a Porto Alegre è stato evacuato in fretta dopo che un incendio è divampato poco prima del decollo, costringendo passeggeri e equipaggio a scendere immediatamente dal velivolo. Come scrive msn.com

Brasile, aereo evacuato all’aeroporto di San Paolo dopo un incendio a terra. Il video - Guarulho s, dove un Airbus A320 di LATAM Brasil è stato evacuato d’urgenza, dopo che un m ezzo di assistenza a terra ha preso fuoco. Riporta tg.la7.it

Brasile, in fiamme la rampa dei bagagli: incendio sulla pista dell'aeroporto di San Paolo - Un veicolo per la movimentazione dei bagagli ha preso fuoco sotto un Airbus LATAM a Guarulhos: passeggeri ed equipaggio evacuati senza feriti ... Lo riporta msn.com

Incendio alla Cop30, fatti evacuare tutti i partecipanti: paura per le fiamme e il fumo denso davanti al padiglione dell'Italia VIDEO - Un vasto incendio è divampato alla Cop30 di Belem, in Brasile, nella zona dei padiglioni. Come scrive ilgazzettino.it

Paura alla Cop30 del Brasile, incendio nella Zona Blu: partecipanti evacuati - Momenti di paura alla Cop30 che si sta svolgendo in Brasile: un incendio è divampato nello spazio della Zona Blu, dove si svolgono i negoziati che si stanno portando avanti – tra mille difficoltà – a ... Lo riporta tpi.it