Brasile Bolsonaro ha scelto il figlio Flavio per le presidenziali 2026
Ci potrebbe essere un altro Bolsonaro presidente. Ovviamente se i brasiliani lo vorranno. Il senatore Flavio Bolsonaro, figlio maggiore dell'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, ha annunciato che suo padre lo ha scelto come candidato alla presidenza nel 2026. L'ex presidente Bolsonaro è stato arrestato il mese scorso e sta scontando una condanna a 27 anni per aver tentato un colpo di Stato. Per tale motivo gli è vietato candidarsi alle elezioni fino al 2030. Ma il figlio potrebbe, per così dire, correre al posto lui, in una sorta di ideale staffetta generazionale. "È con grande responsabilità che confermo la decisione del più grande leader politico e morale del Brasile, Jair Messias Bolsonaro, di affidarmi la missione di portare avanti il nostro progetto nazionale", ha scritto Flavio Bolsonaro su X. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
