Brasile a Copacabana Babbo Natale arriva sulla moto d' acqua

Babbo Natale è arrivato in moto d’acqua sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, in Brasile, nell’ambito di un progetto volto a regalare una giornata di gioia ai bambini affetti da diverse patologie, tra cui tumori infantili, sindromi, disabilità e malattie rare. Decine i piccoli che si sono riuniti per la festa di Natale organizzata dai vigili del fuoco della città e da alcune organizzazioni no profit locali, dove hanno ricevuto diversi regali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brasile, a Copacabana Babbo Natale arriva sulla moto d'acqua

