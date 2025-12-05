Brandon sklenar parla del ritorno di spencer dutton nel prequel 1944 di yellowstone di taylor sheridan

spencer dutton e il futuro della sua presenza nella serie Yellowstone. Il personaggio di Spencer Dutton, interpretato da Brandon Sklenar, ha attraversato eventi traumatici nella stagione 1923, sopravvivendo a numerose difficoltà e perdite. Con l'anticipazione della prossima stagione, ambientata nel 1944, si apre un nuovo capitolo della saga familiare Dutton, con molteplici aspettative riguardo alla sua eventuale partecipazione. possibilità di ritorno di brandon sklenar come spencer dutton. alcune dichiarazioni dell'attore. Brandon Sklenar ha espresso la disponibilità a riprendere il ruolo di Spencer Dutton, anche se ciò comporterebbe un invecchiamento artificiale del personaggio di circa 20 anni.

