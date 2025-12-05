Brandon sklenar parla del ritorno di spencer dutton nel prequel 1944 di yellowstone di taylor sheridan

Jumptheshark.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

spencer dutton e il futuro della sua presenza nella serie Yellowstone. Il personaggio di Spencer Dutton, interpretato da Brandon Sklenar, ha attraversato eventi traumatici nella stagione 1923, sopravvivendo a numerose difficoltà e perdite. Con l’anticipazione della prossima stagione, ambientata nel 1944, si apre un nuovo capitolo della saga familiare Dutton, con molteplici aspettative riguardo alla sua eventuale partecipazione. possibilità di ritorno di brandon sklenar come spencer dutton. alcune dichiarazioni dell’attore. Brandon Sklenar ha espresso la disponibilità a riprendere il ruolo di Spencer Dutton, anche se ciò comporterebbe un invecchiamento artificiale del personaggio di circa 20 anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

brandon sklenar parla del ritorno di spencer dutton nel prequel 1944 di yellowstone di taylor sheridan

© Jumptheshark.it - Brandon sklenar parla del ritorno di spencer dutton nel prequel 1944 di yellowstone di taylor sheridan

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Brandon Sklenar interessato a un debutto nel MCU o nei film DC: "Sarebbe un sogno che si realizza" - Da tempo Brandon Sklenar parla della possibilità di ottenere il ruolo di Batman nel DC Universe e ora l'attore ha parlato delle voci riguardanti un debutto nel MCU. Da movieplayer.it

It Ends With Us, pubblicata la denuncia di Blake Lively. Brandon Sklenar: "Per amor di dio, leggetela" - star di Blake Lilvey in It Ends with Us si unisce alla schiera dei sostenitori dell'attrice nella sua denuncia pubblica contro Justin Baldoni. Riporta movieplayer.it

The Brave and the Bold, Brandon Sklenar pronto a "mollare" tutto per interpretare il Cavaliere Oscuro - Brandon Sklenar ha ammesso che sarebbe disposto a mollare qualsiasi progetto per interpretare Batman nel cinecomic DC The Brave and the Bold. Da comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Brandon Sklenar Parla Ritorno