Brad Pitt il regista Andrew Dominik | Senza di lui non avrei più diretto film
I due lavorarono insieme in L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford e Cogan - Killing Them Softly tra il 2007 e il 2012. Da quasi vent'anni ormai Andrew Dominik e Brad Pitt sono buoni amici e hanno lavorato insieme in diverse occasioni. In una recente intervista, il regista ha attribuito alla star il merito di averlo aiutato ogni volta che qualche suo progetto si bloccava. Andrew Dominik ne ha parlato nel corso del Marrakech Film Festival, dove si trovava per presenziare all'evento tra le star di Hollywood accolte in Marocco per parlare e discutere di cinema. Andrew Dominik ringrazia Brad Pitt per averlo aiutato "Brad è il motivo per cui ho lavorato" ha confessato Dominik "Faccio un film e poi l'industria mi mette . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
