Bottega for Bottegas | ecco gli artigiani italiani selezionati da Bottega Veneta per il 2025

Tra le idee regalo più raffinate del Natale 2025, la moda predilige quelle che provengono dalle piccole botteghe. Parola di Bottega Veneta. Il brand, per il quarto anno consecutivo, rinnova Bottega for Bottegas, il progetto che mette sotto i riflettori gli artigiani che custodiscono i mestieri più preziosi del Bel Paese (e non solo). Un’iniziativa nata prima che “artigianale” diventasse una parola di tendenza, pensata per riportare al centro chi crea con le mani e tramanda un sapere. L’edizione 2025 celebra tre città chiave nella storia della maison: Venezia, Milano e New York, con oggetti da regalo che parlano la lingua della qualità e dell’eccellenza. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Bottega for Bottegas: ecco gli artigiani italiani selezionati da Bottega Veneta per il 2025

