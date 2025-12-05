Bottari di Macerata Campania ' volano' oltre l' oceano | rappresenteranno l' Italia in Messico
La tradizione dei Bottari di Macerata Campania vola oltreoceano e approda in uno dei templi della cultura mondiale. Il Pastellesse Sound Group “I Bottari di Macerata Campania” sarà infatti protagonista alla V Mostra Internazionale di Opere Audiovisive sul Patrimonio Culturale Immateriale, in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
