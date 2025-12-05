Borse di studio per due laureati

La Fondazione Formiche Alberto Brandani ha sostenuto l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Colle dal titolo 'Colle città per l'infanzia', donando duemila euro per due borse di studio, di mille euro ciascuna, assegnate a due laureati in Medicina generale ed in Ostetricia. Il Comune di Colle, allo scopo di favorire la diffusione della cultura per l'allattamento, ha messo a concorso un premio annuale da attribuire ad una tesi di laurea in Medicina o tesi di specializzazione in Pediatria e ad una tesi di laurea in Ostetricia (o lavori scientifici di medici o ostetriche), aventi come tema l'allattamento materno, particolarmente nei suoi aspetti clinici.

