Borse di studio in ritardo studenti in rivolta

Ieri pomeriggio 5 dicembre sotto Palazzo Bo, si è tenuto il presidio indetto da Udu Padova per denunciare la grave situazione delle borse di studio ancora non erogate agli studenti idonei dell’Università di Padova. Secondo i dati raccolti da Udu, sono 1.957 gli studenti idonei non beneficiari per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

