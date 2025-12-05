Borrelli indagato per diffamazione il legale di Ciambrielllo | Auspichiamo non invochi l' immunità parlamentare

Napolitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli è indagato per diffamazione aggravata attraverso i social nei confronti del garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello. A diffondere la notizie è l'avvocato Carla Maruzzelli, che ha sottolineato come che nel corso dell'udienza di oggi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

