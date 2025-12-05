Borghi sul prossimo impegno nerazzurro | Como squadra forte All’Inter è mancato questo giocatore 

Inter News 24 Il giornalista Stefano Borghi ha parlato del prossimo impegno dell’Inter con il Como, e si è concentrato su un calciatore che è mancato tanto ai nerazzurri. Stefano Borghi ha parlato durante il podcast L’Ascia Raddoppia di Cronache di Spogliatoio. Di seguito le sue dichiarazioni sull’Inter. LE ULTIME SULL’INTER SUL COMO – « Como squadra vera, squadra forte. Ha identità conclamata, ma ha sempre qualcosa di diverso in base all’avversario che affronta. Credo che ancora questa ricerca della verticalità possa essere l’arma che Fabregas sfodera a San Siro. Non so come andrà, ma quello che è certo è che a San Siro arriva una squadra forte » MKHITARYAN ASSENZA PESANTE – « Mkhitaryan ha fatto mezz’ora, secondo me può partire. 🔗 Leggi su Internews24.com

