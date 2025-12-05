Boom di spostamenti per il ponte dell’Immacolata | attesi 31 milioni di veicoli

5 dic 2025

Saranno circa 31,4 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti da oggi a lunedì 8 dicembre sulla rete Anas, società del Gruppo FS, in occasione del Ponte dellImmacolata. Un weekend lungo che spingerà molti italiani verso le località montane, i capoluoghi, i centri commerciali e i mercatini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

