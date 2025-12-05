Boom di spostamenti per il ponte dell’Immacolata | attesi 31 milioni di veicoli
Saranno circa 31,4 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti da oggi a lunedì 8 dicembre sulla rete Anas, società del Gruppo FS, in occasione del Ponte dell’Immacolata. Un weekend lungo che spingerà molti italiani verso le località montane, i capoluoghi, i centri commerciali e i mercatini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
BAMBOOM - facebook.com Vai su Facebook
Ponte Immacolata, boom del turismo: bene la montagna, tiene la Liguria. Previste code su Aurelia, A10 e SS45 - Nelle regioni del Nord Ovest, dove rientra la Liguria, il tasso medio di saturazione si attesta comunque sul 72% ... Secondo telenord.it