Bonus sport 2025 ultima chiamata | domanda entro le 12 del 10 dicembre Tutto ciò che c' è da sapere
C’è tempo fino alle ore 12 del 10 dicembre per presentare domanda: il Bonus sport 2025 entra nella fase finale e mette sul tavolo un aiuto pensato per trasformare lo sport e le attività ricreative in un’opportunità più accessibile per tante famiglie. Il Fondo Dote per la Famiglia, infatti, nasce con un obiettivo preciso: sostenere la genitorialità e alleggerire le spese legate ai percorsi extrascolastici dei figli. L’aggiornamento del 05 dicembre 2025 alle 15:54 ha riacceso i riflettori su una scadenza ravvicinata che non lascia margini di distrazione. I requisiti. Il beneficio, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro, è rivolto alle famiglie con figli a carico di età compresa tra 6 e 14 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
