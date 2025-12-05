Bonus sport 2025 in scadenza domande fino al 10 dicembre | come avere il contributo da 300 euro per i figli
Fino al 10 dicembre 2025 si può fare domanda per il bonus sport 2025, l'aiuto sino a 300 euro per le famiglie con Isee minorenni sotto i 15mila euro per sostenere le spese legate alle attività sportive dei figli (di età compresa tra i 6 e i 14 anni). Vediamo come richiederlo e tutti i requisiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
