Bonus psicologo in ritardo Meloni senza fondi | 9,5 milioni non bastano
Le domande per il bonus psicologo 2025 si sono chiuse il 15 novembre, ma l’attesa per le graduatorie Inps continua. La pubblicazione ufficiale dei beneficiari è, infatti, ancora un punto interrogativo. Il 29 novembre è scaduto il termine per le correzioni Isee. Solo ora, quindi, l’Inps ha potuto avviare l’istruttoria tecnica definitiva su tutte le domande. È una fase necessaria, che non placa però l’ansia dei cittadini e non risolve il nodo principale: il divario abissale tra la domanda di aiuto e le risorse disponibili. Moltissime domande ma solo 6.300 posti. Secondo le stime dell’associazione no profit Pubblica, all’Inps sarebbero pervenute circa 360mila domande per accedere al contributo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
