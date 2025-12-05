Bonus psicologo 2025 pubblicate le graduatorie definitive dell'Inps | cosa devono fare ora i beneficiari
Le graduatorie definitive del bonus psicologo 2025 sono online: i beneficiari possono ora consultare l'importo assegnato e il codice univoco. Entro 60 giorni va effettuata la prima seduta, pena la perdita del contributo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Inps: pubblicate le graduatorie dei beneficiari del bonus psicologo 2025 - Sono state pubblicate le graduatorie definitive dei beneficiari del Bonus Psicologo 2025, suddivise per ... Come scrive ilsole24ore.com
Bonus psicologo in ritardo, Meloni senza fondi: 9,5 milioni non bastano - Oltre 360mila richieste per il bonus psicologo, ma i fondi statali copriranno appena 6. Si legge su quifinanza.it
