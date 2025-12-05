Bonus psicologo 2025 online le graduatorie definitive Inps Come controllare se si è beneficiari

Sono online le graduatorie definitive dell’ultima tornata del Bonus psicologo 2025. L’INPS ha annunciato la pubblicazione delle liste definitive relative alle domande presentate per l’anno 2025. Si tratta dell’elenco ufficiale dei beneficiari del contributo destinato a sostenere le spese delle sedute di psicoterapia, una misura introdotta per facilitare l’accesso al supporto psicologico e particolarmente attesa per la sua forte valenza sociale. Le graduatorie sono state elaborate sulla base dell’ISEE e dell’ordine cronologico di invio delle domande, tenendo conto delle risorse disponibili. Gli utenti possono ora consultare online il proprio esito e, in caso di accoglimento, visualizzare l’importo riconosciuto e il codice univoco necessario per iniziare le sedute. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

