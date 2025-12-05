Bonus mamme 2025 domande entro il 9 dicembre Istruzioni ufficiali Inps per non perderlo
Pochi giorni alla scadenza delle domande per accedere al bonus mamme 2025. Le madri interessate devono farne richiesta entro martedì 9 dicembre. Le istruzioni sul come fare, e su chi avesse diritto all’integrazione al reddito introdotta dal Decreto Omnibus (D.L. 952025), erano arrivate lo scorso 28 ottobre con la circolare INPS n. 1392025. La misura, rivolta alle lavoratrici con due o più figli, rappresenta un sostegno economico straordinario per il solo anno 2025, in vista dell’entrata in vigore – posticipata al 2026 – dell’esonero contributivo permanente previsto dalla Legge di Bilancio 2025. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
