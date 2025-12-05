Bonus Elettrodomestici | tornano in gioco le risorse non sfruttate È ancora possibile richiederlo
Su 300.000 richieste accettate sono stati solo 110.000 i voucher effettivamente utilizzati per l'acquisto di un nuovo elettrodomestico. I fondi non sfruttati tornano così disponibili per chi non era ancora riuscito ad accedere al bonus. 🔗 Leggi su Dday.it
Bonus Elettrodomestici: voucher in arrivo per chi era in lista d’attesa Vai su X
Lo sai che puoi risparmiare fino a 200€ rottamando un vecchio elettrodomestico? NON HAI RICHIESTO o UTILIZZATO il BONUS ELETTRODOMESTICI? Nessun problema perchè è RITORNATO il Bonus Elettrodomestici | rottami il vecchio, prendi il nuovo… - facebook.com Vai su Facebook
Bonus elettrodomestici: chi è rimasto fuori ora può sperare di nuovo - Lo scorso 18 novembre migliaia di famiglie si sono riversate online per il click day che dava accesso al bonus elettrodomestici, l’i ... iodonna.it scrive
Bonus elettrodomestici disponibile per chi è in lista d’attesa: ecco come ottenerlo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bonus elettrodomestici disponibile per chi è in lista d’attesa: ecco come ottenerlo ... Scrive tg24.sky.it
Bonus elettrodomestici: sì riaprono le liste, spazio agli esclusi. Chi ci rientra - A 15 giorni dall'emissione dei primi voucher per il bonus elettrodomestici, è iniziato lo scorrimento delle liste. Da key4biz.it
Bonus elettrodomestici, lo scorrimento della graduatoria dà spazio agli esclusi del click day: come controllare se si rientra - La graduatoria del bonus elettrodomestici si riapre e regala una seconda chance a migliaia di famiglie rimaste escluse al click day del 18 novembre: grazie allo scorrimento della ... Secondo msn.com
Bonus elettrodomestici, spazio agli esclusi dalla prima graduatoria. Come accedere - I contributi ora assegnati a chi era rimasto “in coda” ... Secondo repubblica.it
Bonus elettrodomestici 2025: ultimi giorni per richiederlo - Il 4 dicembre ultima chance per il bonus elettrodomestici 2025: tornano i voucher non usati. Scrive catania.liveuniversity.it