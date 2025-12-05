Bonus elettrodomestici gli esclusi potranno fare richiesta | ecco come e quando

Lo scorso 18 novembre il boom di richieste tanto da mandare in tilt il sito ed esaurire i fondi in un solo giorno: stiamo parlando del bonus elettrodomestici da 200 euro che ha avuto un enorme successo nel giorno del cosiddetto "clic day". Le domande, però, hanno superato di gran lunga le disponibilità al punto che i fortunati sono stati circa 300mila, con 700mila esclusi che non hanno potuto usufruire dell'incentivo. Cosa accade adesso. Una volta terminato il periodo utile per fare domanda (mercoledì 3 dicembre), adesso si procede per lista d'attesa. Come funziona? Il ministero aveva spiegato molto chiaramente che il ticket elettronico sarebbe stato valido soltanto per 15 giorni a partire dalla sua emissione scadendo successivamente e non potendo più utilizzato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

