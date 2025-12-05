Bonifica ex Fibronit altro tassello La Regione sblocca un milione Verrà completato il secondo lotto
Oltre un milione di euro è stato sbloccato dalla giunta regionale della Lombardia per la bonifica dell’ex Fibronit di Broni. I fondi provengono dalle disponibilità residue del precedente atto integrativo per il completamento delle attività di bonifica. "È un’ottima notizia per la salute pubblica sul territorio pavese – ha commentato Alessandro Cantoni, consigliere regionale di Lombardia Ideale e presidente della commissione ambiente –. Regione Lombardia ha approvato l’integrazione del progetto di bonifica e il ripristino ambientale del sito di interesse nazionale (Sin) "Ex Fibronit". Un atto che sblocca ulteriori fondi per garantire la continuità e il completamento della bonifica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
