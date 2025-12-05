Bonifica ex Fibronit altro tassello La Regione sblocca un milione Verrà completato il secondo lotto

Ilgiorno.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre un milione di euro è stato sbloccato dalla giunta regionale della Lombardia per la bonifica dell’ex Fibronit di Broni. I fondi provengono dalle disponibilità residue del precedente atto integrativo per il completamento delle attività di bonifica. "È un’ottima notizia per la salute pubblica sul territorio pavese – ha commentato Alessandro Cantoni, consigliere regionale di Lombardia Ideale e presidente della commissione ambiente –. Regione Lombardia ha approvato l’integrazione del progetto di bonifica e il ripristino ambientale del sito di interesse nazionale (Sin) "Ex Fibronit". Un atto che sblocca ulteriori fondi per garantire la continuità e il completamento della bonifica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

bonifica ex fibronit altro tassello la regione sblocca un milione verr224 completato il secondo lotto

© Ilgiorno.it - Bonifica ex Fibronit, altro tassello. La Regione sblocca un milione. Verrà completato il secondo lotto

Scopri altri approfondimenti

bonifica ex fibronit altroBonifica ex Fibronit, altro tassello. La Regione sblocca un milione. Verrà completato il secondo lotto - Oltre un milione di euro è stato sbloccato dalla giunta regionale della Lombardia per la bonifica dell’ex Fibronit di Broni. Riporta msn.com

bonifica ex fibronit altroLa Regione sblocca un milione di euro per la bonifica Fibronit a Broni - Cantoni: «Ora a Broni la conferenza nazionale amianto» ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Bonifica Ex Fibronit Altro