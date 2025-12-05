Boni sicuro | Inter tra le squadre che ha sbagliato meno ecco che cosa mi aspetto per la lotta scudetto

Inter News 24 L’ex centrocampista della Sampdoria, Loris Boni, ha voluto dire la sua in merito alla lotta al vertice della Serie A per lo scudetto. Loris Boni, ex centrocampista della Sampdoria, ha espresso il suo parere sulla lotta Scudetto in Serie A, parlando in esclusiva a SampNews24. Boni vede un campionato molto equilibrato, ma con un livello generale “livellato al ribasso”. Secondo l’ex calciatore, nessuna squadra ha mostrato una continuità tale da potersi definire la più forte del torneo. La situazione è fluida, con tutte le contendenti capaci sia di vincere che di perdere contro chiunque. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Boni sicuro: «Inter tra le squadre che ha sbagliato meno, ecco che cosa mi aspetto per la lotta scudetto»

News recenti che potrebbero piacerti

Carlo Conti si affida all’usato sicuro di Patty Pravo, Arisa, Ermal Meta e Francesco Renga e alle nuove leve del mainstream come Tredici Pietro e Mara Sattei. Come al solito all’Ariston ci saranno tutti i gusti, tranne quelli più buoni - facebook.com Vai su Facebook

A Natale regala i nostri esclusivi buoni viaggio semplici, personalizzabili e di sicuro impatto! Perché regalare un viaggio è sempre motivo di gioia! marrasviaggi.com/offerte/34-gif… #gift #voucher #regalo #viaggio #natale #relaidinatale #buonoviaggio Vai su X

L'ex Adriano è sicuro: "L'Inter può vincere la Champions, è una squadra di valore" - Protagonista di una lunga intervista su Tuttosport, l’ex attaccante nerazzurro Adriano ha parlato dell’Inter attuale: “Dopo gli addii dell’estate mi aspettavo comunque un Inter forte, sono un’ottima ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com