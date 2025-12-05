Bonanni sentenzia sulla Juve | Col Napoli gara importantissima Se Spalletti non dovesse vincere… Le sue parole sul big match

Bonanni analizza il big match del Maradona: Conte può sopperire all’assenza di Lobotka ma per la Vecchia Signora è l’ultima chiamata per il titolo. L’attesa per il posticipo di domenica sera sale vertiginosamente. Napoli-Juventus non sarà solo il ritorno di Luciano Spalletti nello stadio che lo ha consacrato campione, ma rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni di classifica di entrambe le squadre. A caricare di significato la sfida è intervenuto l’ex calciatore e opinionista Massimo Bonanni, che ai microfoni di TMW Radio ha tracciato un quadro tattico e strategico molto netto, mettendo la Vecchia Signora di fronte a un bivio senza ritorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonanni sentenzia sulla Juve: «Col Napoli gara importantissima. Se Spalletti non dovesse vincere…». Le sue parole sul big match

