Bombe del Gruppo B | Audi quattro S1

Tuttorally.news | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia della Audi Sport Quattro S1 è strettamente intrecciata con l’epopea leggendaria del Campionato del Mondo Rally negli anni ‘80, un periodo in cui l’innovazione tecnica, la potenza e il coraggio dei piloti si fondevano per creare alcune delle vetture più estreme e iconiche della storia del motorsport. L’Audi, già nota per aver introdotto . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Altre letture consigliate

bombe gruppo b audiI 450 CV DELLE LEGGENDARIE GRUPPO B - Il prossimo anno il motore 5 cilindri in linea Audi compirà mezzo secolo; nel 1976, infatti, arrivava sul mercato la seconda generazione dell'Audi 100, che era la prima vettura a montarlo. Scrive msn.com

Euro 2024, fermati a Dortmund circa 50 tifosi italiani con coltelli, bombe carta e passamontagna - Circa 50 tifosi italiani sono stati fermati prima della partita tra gli Azzurri e l’Albania in programma a Dortmund. Riporta rainews.it

Bombe carta davanti a Gruppo polizia locale a Roma - Esplose due bombe carta ieri sera in viale Palmiro Togliatti, alla periferia est di Roma, davanti alla sede del Gruppo Casilino della polizia locale. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Bombe Gruppo B Audi