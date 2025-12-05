Bologna di nuovo in balia dei pro-Pal | irruzione al consiglio comunale

Tensioni al Comune di Bologna, dove un gruppo pro-Pal, con esponenti di Potere al Popolo e dei Giovani palestinesi, ha fatto irruzione durante il consiglio pretendendo una presa di posizione dell’amministrazione per impedire lo svolgimento della partita di basket Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv, prevista per il 12 dicembre. A causa della manifestazione, accompagnata da urla, fischietti e bandiere palestinesi, la seduta è stata sospesa, mentre tanto esponenti della maggioranza quanto il capo di gabinetto cercavano di placare gli animi, giustificandosi con il fatto che la sospensione della partita non rientra tra le competenze del Comune. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bologna di nuovo in balia dei pro-Pal: irruzione al consiglio comunale

Contenuti che potrebbero interessarti

I lavori per la linea verde del tram a Bologna creano un nuovo fronte di tensione: la Procura ha aperto un fascicolo (al momento senza indagati) in seguito all’esposto presentato da un residente di Via dei Mille, Giovanni Indirli. La denuncia è grave: il cantiere s - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo blitz pro-Pal nel Consiglio di Bologna, stop ai lavori e studenti in fuga: cosa è successo - Un gruppo di attivisti irrompe in Consiglio a Bologna per contestare la partita Virtus–Hapoel, bloccando la seduta e creando tensione in aula. Da msn.com

Pro Pal, il corteo dei 5mila per Gaza: traffico nel caos, Bologna ancora paralizzata - Di nuovo, una marea umana, dopo gli scontri degli ultimi giorni e dopo la manifestazione vietata dal Viminale ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Bologna, la protesta dei Pro Pal sotto la sede della Rai contro la partita Italia-Israele a Udine: «Cartellino rosso» - «Cartellino rosso a Israele» è stato lo slogan delle diverse manifestazioni organizzate questa sera, 14 ottobre, in tutto il Paese come forma di protesta contro la partita Italia- Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Corteo Pro-Pal a Bologna, 'Unica pace fermare Usa e Israele' - Presidio in Piazza del Nettuno e corteo lungo i viali a Bologna, da parte dei Giovani Palestinesi scesi in strada - ansa.it scrive