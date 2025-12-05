Bollettino Arpae prosegue l' emergenza smog

L'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, conferma il protrarsi, a Piacenza, delle misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Anche nelle giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 il divieto di circolazione si estenderà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

