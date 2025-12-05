Bollette del gas più economiche nella Tuscia? A novembre un piccolo spiraglio

“Ottimo! Un calo inatteso. Nonostante la stagione termica sia oramai iniziata in tutta Italia e la domanda sia, quindi, aumentata, il prezzo scende, seppur impercettibilmente. Complice anche il clima mite dovuto al cambiamento climatico” ha dichiarato Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it