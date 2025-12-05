Bollette del gas più economiche nella Tuscia? A novembre un piccolo spiraglio
“Ottimo! Un calo inatteso. Nonostante la stagione termica sia oramai iniziata in tutta Italia e la domanda sia, quindi, aumentata, il prezzo scende, seppur impercettibilmente. Complice anche il clima mite dovuto al cambiamento climatico” ha dichiarato Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Hai già confrontato e trovato la tua migliore tariffa per le bollette di Luce e Gas? Inserisci i pochi dati richiesti e la individuerai! - facebook.com Vai su Facebook
La bolletta del gas scende dello 0,6% a novembre, ma dovrebbe scendere molto di più: ecco perché - La spesa in bolletta per l’approvvigionamento del gas a novembre pesava solo per il 35,87% del totale, a fronte di altri costi per imposte, trasporto, contatore e oneri generali ... Scrive msn.com
Clienti vulnerabili, bolletta gas ancora in calo a novembre - Il prezzo di riferimento per il nuovo cliente tipo si attesta a 104,67 centesimi di ... Secondo repubblica.it
Bollette del gas in calo, risparmio fino a 354 euro: niente rincari in inverno - Il crollo del prezzo del gas porta risparmi significativi per le famiglie e spinge in basso anche le tariffe dell’elettricità in vista dell’inverno ... Riporta quifinanza.it
Riscaldamenti, dal 1° dicembre si completa l’accensione in tutta Italia: bollette gas in calo e risparmi fino a 354 euro - Con il via libera anche nelle zone climatiche A e B, Assium segnala tariffe gas in forte ribasso: - Come scrive msn.com
Bollette gas meno care anche a Catania: risparmi fino a 354 euro con le nuove offerte - Secondo Assium, il calo dei prezzi internazionali del gas e le nuove offerte del mercato libero porteranno un inverno con bollette più leggere: risparmi fino al 19% per i contratti variabili e oltre 1 ... Lo riporta msn.com