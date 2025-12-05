Boga rompe col Nizza e apre alla Serie A | la Roma valuta il colpo per gennaio

La frattura tra Jeremie Boga e il Nizza è ormai insanabile. L’esterno offensivo ivoriano, classe 1997, si trova in una situazione che va ben oltre la semplice insoddisfazione sportiva: negli ultimi giorni è stato infatti coinvolto in un episodio gravissimo, quando un gruppo di tifosi ha aggredito fisicamente i giocatori al rientro al centro sportivo dopo i risultati deludenti in Ligue 1 e in Europa League. Boga ha riportato alcuni colpi e ha poi deciso di sporgere denuncia contro ignoti. Un evento che lo ha profondamente segnato e che lo ha portato a comunicare ai suoi agenti la volontà di lasciare la Francia già nel mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

