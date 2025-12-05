Body Cam la recensione | un black horror tra violenza e vendetta

Al centro di Body Cam una poliziotta che si trova a indagare sulle misteriose e truculente uccisioni di alcuni suoi colleghi, legate alla morte di un giovane afroamericano. Su Rai4 e RaiPlay. Renee Lomito-Smith è un'agente di polizia reduce da un trauma nel suo recente passato e ora tornata in servizio dopo otto mesi di congedo forzato. La protagonista di Body Cam, ancora tormentata dalla morte del figlioletto, viene affiancata dal giovane Danny e insieme hanno il compito di pattugliare le strade notturne di Swinton, in Louisiana. La situazione precipita quando, durante un controllo di routine, trovano il corpo senza vita di un collega, ucciso in circostanze tanto brutali quanto apparentemente inspiegabili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

