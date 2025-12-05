Boateng botte da derby | Ci siamo picchiati a sangue

“Mi disse di non parlargli più così ed è uscito il mio orgoglio. Ho visto rosso e l’ho colpito” Kevin-Prince Boateng è forse più famoso del fratello Jerome, nonostante la carriera di quest’ultimo sia stata decisamente superiore. Ottima, comunque, anche quella del 38enne: Fiorentina, Barcellona, ma soprattutto Milan con il quale vinse da protagonista lo Scudetto del 2011. Boateng allo scoperto: “Cosa è successo con Livaja” (AnsaFoto) – Calciomercato.it È con la maglia rossonera che ha collezionato più presenze in assoluto, 114 in tutto, ma anche segnato (18 gol) e fatto più assist (16). Il tedesco di origini ghanesi – scelse poi di giocare per la Nazionale africana – ha ovviamente disputato diversi derby con l’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Boateng, botte da derby: “Ci siamo picchiati a sangue”

