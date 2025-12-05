Blitz in 7 centri anziani del Pavese | degenti oltre il limite e personale irregolare

Maxi sanzione al titolare delle strutture, un vogherese di origini napoletane: i dipendenti, provenienti dalla Georgia erano privi di documenti e contratti.

