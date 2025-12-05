Blitz dei carabinieri in 7 centri per anziani del Pavese | degenti oltre il limite consentito e personale al lavoro senza contratto

Casteggio (Pavia), 5 dicembre 2025 – Anziani ospiti in soprannumero e assistiti da personale non qualificato e non in regola. I carabinieri della stazione di Casteggio, della Compagnia di Voghera, insieme ai colleghi del Nil (Nucleo ispettorato lavoro) e del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) hanno effettuato, dalle prime ore di mercoledì 3 dicembre, un "accesso ispettivo”, come viene definito, in sette strutture adibite a centri di assistenza sanitaria per persone anziane (non rsa). Il responsabile denunciato . "I carabinieri dei reparti specializzati – spiega la nota stampa diramata dall'Arma – hanno immediatamente constatato che il titolare delle attività, un vogherese di origini napoletane, aveva aperto questi centri fornendo assistenza sanitaria agli ospiti utilizzando personale non specializzato e non in regola con il contratto di lavoro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blitz dei carabinieri in 7 centri per anziani del Pavese: degenti oltre il limite consentito e personale al lavoro senza contratto

Blitz dei carabinieri in 7 centri per anziani del Pavese: degenti oltre il limite consentito e personale al lavoro senza contratto - Il titolare delle strutture è indagato in stato di libertà per svariati reati e ha accumulato sanzioni per oltre 225mila euro. Lo riporta ilgiorno.it

