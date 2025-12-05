Blitz contro il clan Senese | 14 arresti a Roma Sotto accusa 2 tentati omicidi e il sequestro di un gioielliere nella Capitale
Roma, 5 dicembre 2025 – Maxi blitz contro la criminalità organizzata a Roma. Arrestate questa mattina 14 persone legate al clan Senese: tra le accuse, a vario titolo, due tentati omicidi avvenuti a Roma, attività di spaccio, un tentativo di estorsione nei confronti di un gioielliere su cui convergevano gli interessi anche del clan Di Lauro, attivo nella provincia di Napoli. Perquisizioni in corso alla ricerca di fonti di prova. Il blitz. Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con l'ausilio di reparti speciali e specializzati dell'Arma, dalle prime luci dell'alba di oggi, stanno dando esecuzione all’ordinanza di arresto per 14 persone, emessa dal Gip. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
