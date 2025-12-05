Bjorn Borg | Alcaraz e Sinner? La cosa migliore che potesse capitare al tennis Guardo tutte le loro partite

Roma, 4 dicembre 2025 – La stagione tennistica è in pausa, in attesa della ripresa nel 2026 con l'Australian Open, il primo grande torneo del nuovo anno. Il 2025 si è chiuso senza colpi di scena, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che hanno certificato il loro dominio nella classifica mondiale. Lo spagnolo si trova in cima con 12050 punti, l'italiano, invece, insegue con 11500, con più di 6000 punti in più di Alexander Zverev, al terzo posto con 5160. Il tennis, quindi, si trova davanti a una nuova diarchia e c'è tanta curiosità in vista della nuova stagione. Nel 2025, Sinner e Alcaraz hanno dominato tutti i tornei ai quali hanno partecipato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bjorn Borg: “Alcaraz e Sinner? La cosa migliore che potesse capitare al tennis. Guardo tutte le loro partite”

