Bizzotto si sbilancia | Pio Esposito farebbe il titolare nel Brasile! Il suo pensiero
Inter News 24 Bizzotto si sbilancia: «Pio Esposito farebbe il titolare nel Brasile!». Il pensiero del giornalista e telecronista sportivo. La notte di Coppa Italia contro il Venezia ha regalato a Francesco Pio Esposito la gioia del primo gol a San Siro con la maglia dell’Inter. Il promettente attaccante classe 2005 sta vivendo una stagione da predestinato, essendo riuscito nell’impresa di andare a segno in tutte le competizioni disputate con i nerazzurri: dal Mondiale per Club alla Serie A, passando per la Champions League e la coppa nazionale. Le prestazioni del giovane centravanti della Beneamata non sono passate inosservate agli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Internews24.com
