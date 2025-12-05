Bimbi picchiati dall’educatore | Ci prendeva a cinghiate
Ascoli, 5 dicembre 2025 – E' stata un'udienza molto delicata quella andata in scena nel pomeriggio di ieri presso il tribunale di Ascoli, riguardante la nota vicenda dei bambini che sarebbero stati picchiati da un 55enne di Martinsicuro finito sotto processo davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti. Fatti riferiti ad una vacanza in un campo estivo a Meschia, nel territorio di Roccafluvione. Mario, pensionato a sua insaputa: recupera 124mila euro. "Controllo fatto per caso" Le accuse all'educatore del centro estivo. L'imputato, difeso dall'avvocato Nazario Agostini, è accusato di abuso di mezzi di correzione, percosse, lesioni, tentata violenza privata.
