Bimbi nel bosco il Tribunale si riserva la decisione | i minori restano in casa famiglia
Almeno per il momento resteranno in casa famiglia i tre figli minorenni di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la coppia anglo-australiana che vive in un rudere nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Dopo aver ascoltato gli avvocati dei genitori, convocati giovedì in udienza, il Tribunale dei minori dell’Aquila si è riservato la decisione su un’eventuale modifica dell’ ordinanza cautelare con cui ha sospeso temporaneamente la loro potestà sui figli, trasferendoli in una struttura protetta dove vivono dal 20 novembre insieme alla madre. I difensori hanno presentato istanza di ricongiungimento urgente, appellandosi a due nuove relazioni favorevoli depositate dagli assistenti sociali e sottolineando tra l’altro che la coppia ha accettato di vivere un immobile messo a disposizione da un privato, in attesa dei lavori necessari a rendere abitabile il casolare (soprattutto per quanto riguarda il bagno). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
