Bimba di 2 mesi muore annegata in una cisterna d'acqua il papà confessa | Volevamo un maschio Choc in Pakistan

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Pakistan una coppia di genitori ha ucciso la figlia di due mesi perché "voleva un maschio". Il papà, fermato, ha confessato, ma la mamma è in fuga. Attesa per l'autopsia sulla piccola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

