Biglietti omaggio del gruppo Onorato indagato il generale Greco | Sistema corruttivo enorme

Il nome del generale Francesco Greco, comandante interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di Finanza, entra ufficialmente nell’inchiesta sui biglietti omaggio del gruppo Onorato. La Procura di Genova lo accusa di concorso in corruzione, contestandogli alcuni passaggi gratuiti verso Olbia utilizzati insieme alla famiglia. Tra i beneficiari di un biglietto gratuito per la stessa tratta compare anche l’ex comandante generale delle Fiamme Gialle Giuseppe Zafarana, oggi presidente di Eni, che però non risulta indagato, avendo lasciato la Guardia di Finanza al momento dell’omaggio. Le verifiche della magistratura si inseriscono in un quadro molto più esteso, che ha già rivelato una distribuzione spropositata di biglietti gratuiti e scontati da parte delle società del gruppo Onorato, mentre le aziende – Cin in particolare – viaggiavano verso il dissesto finanziario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Biglietti omaggio del gruppo Onorato, indagato il generale Greco: “Sistema corruttivo enorme”

Altre letture consigliate

Si riaccende la polemica sull'opportunità per le autorità pubbliche di usufruire dei biglietti omaggio allo stadio Maradona, impianto di proprietà comunale concesso al Napoli Calcio per le partite casalinghe di campionato e coppe. In totale sono 140 i posti riser - facebook.com Vai su Facebook

Francesco Greco: il comandante della Gdf indagato per i biglietti gratis dei traghetti per la Sardegna - Il generale Francesco Greco, comandante interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di Finanza, è indagato nell’inchiesta sui biglietti gratis del gruppo Onorato. Si legge su msn.com

Biglietti dei traghetti regalati: indagati vertici Fiamme Gialle. Tra gli iscritti il candidato al comando, Francesco Greco - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Biglietti dei traghetti regalati: indagati vertici Fiamme Gialle. Segnala ilfattoquotidiano.it

Biglietti gratis sui traghetti, spunta il nome di Beppe Grillo: «Anche il figlio Ciro e gli amici prima del presunto stupro» - Secondo quanto emerso dalle indagini le compagnie del gruppo Onorato avrebbero regalato, in sei anni, quasi 34 mila biglietti. Da leggo.it

Navi inquinanti e biglietti gratis alla Capitaneria: Onorato nei guai - Nel mirino ci sono i viaggi a scrocco su traghetti per Sicilia e Sardegna di ammiragli e alti ufficiali della capitaneria di porto, indagati per corruzione. Riporta ilfattoquotidiano.it

Biglietti gratis sui traghetti in cambio di presunti favori, Onorato jr non risponde ai pm - Tirrenia e Moby – le compagnie di navigazione finite sotto inchiesta a Genova per ... ilsecoloxix.it scrive

Biglietti gratis sui traghetti, spunta il nome di Beppe Grillo: «Anche il figlio Ciro e gli amici prima del presunto stupro» - Nei mesi scorsi in tribunale a Milano è stata archiviata l'indagine in cui Beppe Grillo e Vincenzo Onorato, patron del gruppo Moby, erano accusati di traffico di influenze per una presunta «mediazione ... Come scrive leggo.it