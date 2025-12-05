Biglietti Juve si riaccende la febbre bianconera | tifosi a caccia del tagliando Stadium verso il tutto esaurito per i prossimi impegni Il dato

di Marco Baridon Biglietti Juve, la passione dei tifosi non conosce sosta e botteghini presi d’assalto: quasi sold out con la Roma, ma è il dato sul Napoli a sorprendere. L’effetto Spalletti e la recente striscia di risultati positivi (le vittorie contro Bodo Glimt, Cagliari e Udinese in Coppa Italia) hanno riacceso in maniera deflagrante l’entusiasmo del popolo bianconero. L’ Allianz Stadium sta tornando a essere quel fortino inespugnabile e ribollente di passione che la società auspicava, e i dati relativi alla vendita dei tagliandi per i prossimi impegni casalinghi testimoniano una vera e propria “febbre” da stadio che ha contagiato la tifoseria, pronta a sostenere la squadra nel momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

