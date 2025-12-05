Bici elettrica rubata e calci alla proprietaria per scappare | giovane arrestato in centro dai Carabinieri

Il tentativo di fuga con la bici rubata viene interrotto grazie all'intervento della proprietaria del mezzo e dei Carabinieri. Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori, i Carabinieri della sezione radiomobile di Ravenna hanno arrestato un giovane per rapina impropria e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

