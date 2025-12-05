Bici elettrica rubata e calci alla proprietaria per scappare | giovane arrestato in centro dai Carabinieri

Il tentativo di fuga con la bici rubata viene interrotto grazie all'intervento della proprietaria del mezzo e dei Carabinieri. Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori, i Carabinieri della sezione radiomobile di Ravenna hanno arrestato un giovane per rapina impropria e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

È stata riconsegnata al legittimo proprietario una bicicletta elettrica rubata a Milano nel 2023 e recuperata nei mesi scorsi dalla Polizia Provinciale di Como durante un’operazione di controllo del territorio. Con questo intervento salgono a tre le e-bike – tutte de - facebook.com Vai su Facebook

#Corato: 15enne in rianimazione, travolto da una bici elettrica il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso Vai su X

Tenta di rubare una bici elettrica e tira calci alla proprietaria, arrestato dai carabinieri - Un giovane ha tentato di rubare una bicicletta elettrica in centro a Ravenna e quando è stato visto dalla proprietaria l'ha presa a calci. Riporta ravennaedintorni.it

Bici elettrica rubata e calci alla proprietaria per scappare: giovane arrestato in centro dai Carabinieri - Il giovane prima avrebbe tranciato il lucchetto e poi tentato la fuga prima di essere sorpreso dalla proprietaria della bici ... Come scrive ravennatoday.it

Sorpreso a rubare una bici elettrica, reagisce e fugge: inseguimento e arresto in centro a Ravenna - Un giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna con l’accusa di rapina impropria e ... Riporta ravennanotizie.it

Arriva in negozio con una bici elettrica rubata: intervengono i carabinieri - E' successo nei giorni scorsi ad Appiano dove i carabinieri hanno denunciato una persona per ricettazione. Secondo ildolomiti.it

Le rubano la bici elettrica, grazie al localizzatore la ritrova - I fatti si sono verificati lunedì pomeriggio primo dicembre a Maserà di Padova, quando una donna ha contattato il 112 riferendo di aver individuato all’interno di un box condominiale di via Roma il su ... Secondo padovaoggi.it

Bicicletta elettrica da 1500 euro rubata a Milano: ritrovata dalla polizia provinciale di Como e restituita al proprietario - Bicicletta elettrica da 1500 euro rubata a Milano nel 2023 restituita al legittimo proprietario: il mezzo è stato recuperato nei ... Riporta espansionetv.it