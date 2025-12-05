Bertolini Csm al vertice FdI condanna di toghe e opposizioni | Separazione dei poteri a rischio ecco perché votare no

“Il caso Bertolini dimostra con chiarezza perché al referendum sulla legge Nordio bisogna votare No “. Enrico Grosso, presidente onorario del Comitato per il No alla separazione delle carriere fondato dall’ Associazione nazionale magistrati, commenta così la notizia del Fatto sulla partecipazione della consigliera del Csm al vertice sulla campagna referendaria nella sede di Fratelli d’Italia, insieme ad Arianna Meloni e ai responsabili giustizia dei partiti di maggioranza. Per Grosso, professore di Diritto costituzionale all’Università di Torino, “che una componente del Consiglio superiore della magistratura partecipi a un incontro di un partito di maggioranza è un fatto oggettivamente inopportuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bertolini (Csm) al vertice FdI, condanna di toghe e opposizioni: “Separazione dei poteri a rischio, ecco perché votare no”

