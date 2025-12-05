Bergomi ricorda Arcadio Venturi un uomo speciale che insegnava il calcio

AGI - "È stato il mio primo allenatore di settore giovanile: il primo giorno sale sul pullman, siamo di fianco io e Riccardo Ferri e lui dice 'prendete esempio da quei due'. Noi ci guardiamo e chiediamo 'per che cosa?' Perché avevamo i capelli corti, 'i capelli devono essere così': questo per dire chi era, fin dal primo giorno". Beppe Bergomi ricorda con l'AGI Arcadio Venturi - scomparso martedì scorso all'età di 96 anni - ex centrocampista e capitano della Roma e allenatore delle giovanili dell' Inter, in cui lanciò proprio lo 'Zio' nel 1977. Era una persona con grandi valori, una persona speciale che insegnava calcio – racconta Bergomi - uno di quegli allenatori che ti tenevano lì a fine allenamento per farti migliorare la tecnica individuale: gli davano sempre le squadre dove c'erano dei profili che potevano diventare potenziali giocatori di serie A.

