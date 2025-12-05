Bergamo un tir si ribalta nel campo | grave un camionista

Un tir che trasportava bottiglie d'acqua ha sbandato, rotolando fuori strada nel campo sottostante sulla Bergamo-Lecco, a Cisano Bergamasco. Dalle prime informazioni, non risultano altri veicoli coinvolti. Il camionista, un 51enne, è stato portato in elisoccorso al Papa Giovanni XXIII in gravi condizioni. In corso le indagini dei carabinieri, anche per capire che cosa ha provocato l'uscita di strada. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, un tir si ribalta nel campo: grave un camionista

Argomenti simili trattati di recente

Su il sipario. Venerdì 5 dicembre sera tornano ad accendersi le luci della ribalta per la #GruppoMascio #Bergamo, protagonista nuovamente nell’anticipo televisivo, trasmesso in diretta #RaiSport HD alle 21, sul #parquet della Gesteco Cividale, nella 16esima - facebook.com Vai su Facebook

Su il sipario. Venerdì 5 dicembre sera tornano ad accendersi le luci della ribalta per la #GruppoMascio #Bergamo. I dettagli su #zonamistamagazine Vai su X

Incidente a Cisano Bergamasco, Tir si ribalta nel campo: grave camionista di 51 anni - Il mezzo pesante è uscito di strada e si è capottato nella piccola scarpata, il conducente portato in ospedale in elisoccorso ... Da bergamo.corriere.it

Pauroso incidente sulla Bergamo-Lecco: Tir si ribalta nella scarpata: grave il conducente - All'altezza di Cisano Bergamasco, un tir è uscito di strada finendo nella scarpata a lato della carreggiata, ribaltandosi più volte. Riporta ilgiorno.it

Tir si ribalta nella scarpata: pauroso incidente sulla Bergamo-Lecco, grave il conducente - E’ accaduto all’altezza di Cisano Bergamasco, l’uomo è stato portato in ospedale con l’elisoccorso. msn.com scrive

Tir si ribalta più volte in una scarpata sulla Bergamo-Lecco: grave l’autista - Il mezzo pesante è finito nella scarpata dopo una serie di ribaltamenti a Cisano: 51enne soccorso in codice rosso, traffico in tilt con lunghe code in entrambe le direzioni. Si legge su ecodibergamo.it