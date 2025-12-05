Beraldo tra Juve e Milan | c’è l’apertura per gennaio

Un colpo in difesa, spunta la possibile per il centrale del PSG: ecco cosa può succedere ad inizio 2026 Manca meno di un mese alla riapertura della sessione invernale di calciomercato e, in tal senso, Milan e Juventus sembrano aver già le idee chiarissime. (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’obiettivo primario, per entrambe al di là dei risultati di campo, è puntellare la difesa. L’infortunio di Bremer e quello ancor più recente di Gatti – che rientrerà agli ordini di Spalletti non prima di febbraio – costringono la dirigenza bianconera a guardarsi intorno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Beraldo tra Juve e Milan: c’è l’apertura per gennaio

Scopri altri approfondimenti

"IL SAGITTARIO DI BERALDO CARLO E C. S.A.S." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Il 23 novembre del Milan Storia rossonera scritta in campionato, in Europa e nei derby. In Campionato • 1913 – Juventus Italia-Milan 0-6 Valanga rossonera: a segno Van Hege, doppiette di Ferrario e Lana, più un autogol di Montanari. • 1947 – Roma-Mi - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Milan 0-0, le pagelle rossonere: Magnan decisivo (7), Pulisic fa e disfa (5,5). Leao sprecone (5) - Il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan si è concluso a reti bianche (0- Lo riporta leggo.it

Juventus-Milan 0-0, le pagelle bianconere: David deludente (4), Gatti ci prova (6,5). Yildiz intermittente (5,5) - Il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan si è concluso a reti bianche (0- Come scrive leggo.it

Juventus-Milan: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming e orario - Il palcoscenico dell'Allianz Stadium ospita una delle partite più attese della Serie A: Juventus e Milan si affrontano nel posticipo della sesta giornata, un sfida che può dire già tanto sul destino ... Lo riporta ilgazzettino.it

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MILAN 0-0: David fantozziano, tradisce anche Pulisic - Voti, top e flop del big match dell’Allianz Stadium, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Si legge su calciomercato.it

Juventus e Milan non si fanno male: 0-0, Pulisic sbaglia un rigore e Leao si divora due goal - 0 tra Juventus e Milan nel posticipo che chiude la sesta giornata della Serie A. Secondo calciomercato.com

Juventus-Milan, cori e uno striscione per Allegri allo Stadium - L’Allianz Stadium ritrova Massimiliano Allegri da avversario per la gara tra Juventus e Milan: cori e uno striscione per l’ex allenatore bianconero Il big match tra Juventus e Milan vede tra i ... Scrive gianlucadimarzio.com