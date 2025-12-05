Bentornata bellezza | riapre la Casa dei Capolavori Come sarà la nuova Pinacoteca - VIDEO

Anconatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La riapertura della Casa dei Capolavori". È con queste parole che viene presentata la restituzione alla città della Pinacoteca Civica "Francesco Podesti", un evento che Ancona attendeva da due anni. Un museo che non è solo un contenitore, ma un viaggio attraverso i secoli, impreziosito da un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Bentornata bellezza: riapre la "Casa dei Capolavori". Come sarà la nuova Pinacoteca - VIDEO - Dopo due anni di attesa e un profondo restyling finanziato dal PNRR, la città ritrova il suo museo civico. Si legge su anconatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Bentornata Bellezza Riapre Casa